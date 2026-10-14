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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Reis’ten Salah’a özel koruma!

Finlandiya’da rotasyona gitmeyi düşünen Alman teknik adam, kulübeye çekeceği Mısırlı süper starını Beşiktaş’a saklayacak

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YUNUS EMRE SEL
Reis’ten Salah’a özel koruma!
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile yarın Finlandiya'da oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet bir yandan da lig fikstürünü göz önünde bulunduruyor. Bordomavililerin, Avrupa maçının ardından Süper Lig'de Beşiktaş sınavına çıkacak olması nedeniyle teknik direktör Thomas Reis, kadroda değişime gitmeyi planlıyor. Oyuncularının fiziksel durumlarını ve maç yoğunluğunu dikkate alan Alman çalıştırıcının, KuPS karşısında takımın yıldızı Muhammed Salah'ı kulübeye çekme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Stat zemininin suni çim olmasını da göz önünde bulunduran tecrübeli hocanın, Mısırlı oyuncuyu Beşiktaş maçına daha dinç tutma düşüncesinde olduğu ifade edildi.

MENDY VE BOUCHOUARİ PLANI
Ayrıca rotasyon planında Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari de yer alıyor. Süper Lig statüsü nedeniyle lig maçlarında forma giyemeyen iki futbolcuya Avrupa arenasında şans vermeyi hedefleyen Thomas Reis, oyuncuların maç eksiğini kapatmayı ve orta saha kurgusundaki opsiyonlarını test etmeyi amaçlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SÜPER LİG #THOMAS REİS #TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH
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Reis’ten Salah’a özel koruma!
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