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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:44

Sarıyer'de, Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı.

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İHA
Sarıyer’de, Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'ya 4-1'lik skorla mağlup olan Sarıyer'de Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Bölükbaşı ve teknik ekibine, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Sezona Bülent Bölükbaşı ile başlayan Sarıyer, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BODRUM FK #SARIYER
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Sarıyer'de, Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi!
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