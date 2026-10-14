Seçeneklerde yenilmek yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takım içinde formayı adaletli dağıttığının altını çizen tecrübeli hoca, "Bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Aston Villa maçında bazılarını dinlendirip, bazılarını oynatacağız belki. Sakatlık riskini minimuma indirmek mecburiyetindeyiz. Takım bütünlüğünü korumak için bunları yapmak zorundayız. Takım içindeki adaleti en iyi şekilde sağlamak istiyoruz. Her oyuncuyu yeri gelince oynatarak, takımı bir arada tutmak bizim için en önemli işlerden bir tanesi. Bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

YAPMAMIZ GEREKENİN FARKINDAYDIK

Ligde son 3 maçta gol yemedikleri hatırlatılan Kartal, başlardaki hataları artık yapmadıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Tam kadro olarak buraya geldik. Sağlık ekibiyle toplantı yapıp ona göre kadro kararını vereceğiz. İlk 4 haftada maalesef istemediğimiz goller yedik, mağlubiyetler aldık. Bunlar bize yakışmadı. Düzeltmek için ne yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Bunlara çalıştık. Rizespor iyi bir takımdı. Orada da planlarımız tuttu. Bu maç için de hafta içi 2 antrenman yapabildik doğru düzgün. Planımızı yaptık. Kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz."

İYİ TAKIMLAR AMA…

İYİ hazırlanarak maça çıkacaklarını söyleyen İsmail Kartal, rakiple alakalı da şöyle konuştu: "Takım ve oyuncularımızın enerjisi gayet iyi durumda. Rakibin önemli oyuncuları var ön tarafta Buendia, Jackson, McGinn gibi… Hepsinden önemlisi, antrenörleri Emery gerçekten takdiri hak eden bir teknik direktör. Çok tecrübeli. Geçen sene Avrupa şampiyonu oldular. Bu sene ligde önemli işler yapamasalar da geçen sene de böyle başladılar ve seri yakaladılar. Aston Villa iyi bir takım. Kendilerine saygı duyuyoruz. Ama oyuncularım neler yapabileceklerini iyi biliyorlar. İyi bir sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör