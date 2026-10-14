SON DAKİKA! Aston Villa - Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu

Bu gece burada kalacağız, sabah İstanbul'a döneceğiz, 19.00 - 19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün ter idmanı ve ardından maça çıkacağız. İki gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak, güzel ve tatlı rekabet geliştireceğiz. Böyle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!

Fenerbahçe'de Marco Asensio Mert Müldür, sakatlıkları sebebiyle Aston Villa maçında oynayamayacak.

Asensio ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör