SON DAKİKA! Aston Villa - Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
İLK 11'LER
ASTON VILLA: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Barkley, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
İsmail Kartal: "Rakibimizin neler yaptığını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Deplasmana geldik. Kendi evlerinde maç kazanamama stresleri var. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim de stratejilerimiz var. Disipline çok önem vererek oynayacağız. Birlikte oynayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Bunların antrenmanlarını yaptık, anlattık. Disiplinli oyunumuzla rakibimize üstünlük sağlamak isteyeceğiz. Bu futbol. Biz ne planlarsak planlayalım, oyunun gidişatı bizi başka planlara yöneltebilir. Bu planlarımız da hazır. Oyuncularıma güveniyorum. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonuçla buradan ayrılacağız.
Bu gece burada kalacağız, sabah İstanbul'a döneceğiz, 19.00 - 19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün ter idmanı ve ardından maça çıkacağız. İki gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak, güzel ve tatlı rekabet geliştireceğiz. Böyle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!
Fenerbahçe'de Marco Asensio Mert Müldür, sakatlıkları sebebiyle Aston Villa maçında oynayamayacak.
Asensio ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."