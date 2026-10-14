Thomas Reis: "Konferans Ligi'ndeki hedefimiz..."

Finlandiya temsilcisi karşısında ikili mücadelelerde iyi olmaları gerektiğini anlatan Reis, rakibin boş bırakacağı alanları iyi kullanmak istediklerini aktardı.

Savunmada iyi durmanın öncelikleri olduğunu dile getiren Reis, ön bölümde kalitelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

ARAL ŞİMŞİR'İN AÇIKLAMALARI

Basın toplantısına katılan Aral Şimşir ise karşılaşmanın suni çimde oynanacak olmasının kendilerini çok etkilemeyeceğini belirterek, "Belki fark oluşturabilir ama çok büyük fark oluşturacağını düşünmüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız doğal, suni çim çok fazla bir şey değiştirmez. Sahada fark oluşturan şey, kalitedir." dedi.

Haftada 3 kez oynamanın bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden olduğunu ifade eden Aral Şimşir, "Çok fazlasını verebilirim, çok fazlasını çıkartabilirim. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok fazlasını yaparım. Hedefimiz kazanmak, bunun için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nda 15 yıl sonra gol atan Trabzonsporlu oyuncu olduğu yönündeki bir soru üzerine de Aral Şimşir, "Bu istatistiği bilmiyordum. Bu takımda olmak ve gol atmak mutluluk verici. Hedefim ligi, kupayı, kazanabileceğim her şeyi kazanmak, takım arkadaşlarıma asistler üretmek, goller atmak. Tabii ki bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör