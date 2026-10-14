Thomas Reis’ten Muhammed Salah’a özel koruma!

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile yarın Finlandiya'da oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet bir yandan da lig fikstürünü göz önünde bulunduruyor.

Bordo mavililerin, Avrupa maçının ardından Süper Lig'de Beşiktaş sınavına çıkacak olması nedeniyle teknik direktör Thomas Reis, kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

SALAH KULÜBEYE

Oyuncularının fiziksel durumlarını ve maç yoğunluğunu dikkate alan Alman çalıştırıcının, KuPS karşısında takımın yıldızı Muhammed Salah'ı kulübeye çekme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

ZEMİN SUNİ ÇİM

Stat zemininin suni çim olmasını da göz önünde bulunduran tecrübeli hocanın, Mısırlı oyuncuyu Beşiktaş maçına daha dinç tutma düşüncesinde olduğu ifade edildi.

MENDY VE BOUCHOUARI PLANI

Ayrıca rotasyon planında Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari de yer alıyor.

Süper Lig statüsü nedeniyle lig maçlarında forma giyemeyen iki futbolcuya Avrupa arenasında şans vermeyi hedefleyen Reis, oyuncuların maç eksiğini kapatmayı ve orta saha kurgusundaki opsiyonlarını test etmeyi amaçlıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör