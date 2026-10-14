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Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:22

Trabzonspor kafilesi Finlandiya'ya ulaştı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın KuPS Kuopio ile deplasmanda yapacağı maç için Finlandiya'nın Tampere kentine geldi.

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AA
Trabzonspor kafilesi Finlandiya’ya ulaştı
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Bordo-mavililer, Trabzon'dan kalkan özel uçakla yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Tampere'ye ulaştı.

Takımı havalimanından çıkışında az sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yetkililerinin Türk bayraklarıyla karşıladığı bordo-mavili kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan havalimanında pasaport işlemlerinin gecikmesi nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'in basın toplantısı ve takım antrenmanı 1 saat ertelendi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Trabzonspor kafilesi Finlandiya'ya ulaştı
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