Trabzonspor kafilesi Finlandiya’ya ulaştı

Bordo-mavililer, Trabzon'dan kalkan özel uçakla yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Tampere'ye ulaştı.
Takımı havalimanından çıkışında az sayıda bordo-mavili taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Thomas Reis ve oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yetkililerinin Türk bayraklarıyla karşıladığı bordo-mavili kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Öte yandan havalimanında pasaport işlemlerinin gecikmesi nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'in basın toplantısı ve takım antrenmanı 1 saat ertelendi.