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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:23

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın!

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Beşiktaş, TSİ 22.00'de Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak.

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AA
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta maçları yarın!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın 18 maç yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya)

19.45 Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere)

22.00 Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

22.00 Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş

22.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OZAN KABAK #CRYSTAL PALACE #AZ ALKMAAR #REAL SOCİEDAD #MİLAN #BAYER LEVERKUSEN #BEŞİKTAŞ #UEFA AVRUPA LİGİ
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın!
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