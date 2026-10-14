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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:33

UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Trabzonspor, TSİ 19.45'te Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.

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AA
UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu, yarınki 18 maçla başlayacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.

Ligde tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka)

19.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek)

19.45 Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor

19.45 Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya)

19.45 Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan)

19.45 Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda)

19.45 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa)

19.45 Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra)

19.45 Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka)

22.00 Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya)

22.00 Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz)

22.00 Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

22.00 Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre)

22.00 Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan)

22.00 Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

22.00 Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor!
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