Barcelona'nın İstanbul'da aldığı galibiyet, İspanyol basınında 'normal' bir skor olarak yorumlandı. Marca, "Yamal'a 15 dakika yetti" başlığını verirken "Barcelona ilk yarıda zorlandı. Yamal kötü başladı ama sonrasında kendine geldi" yorumu yapıldı. El Mundo Deportivo,ifadeleri kullanıldı. Sport gazetesi de maçı Yamal üstünden okurken "Lamine'in ikinci yarıdaki süper dönüşü ile Barcelona İstanbul'u fethetti" sözleriyle maçı paylaştı. As isediyerek maçı özetledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör