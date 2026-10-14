Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yamal'a 15 dakika yetti
Giriş Tarihi: 14.10.2026

Yamal'a 15 dakika yetti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SUAT UMURHAN
Yamal’a 15 dakika yetti
  • ABONE OL
Barcelona'nın İstanbul'da aldığı galibiyet, İspanyol basınında 'normal' bir skor olarak yorumlandı. Marca, "Yamal'a 15 dakika yetti" başlığını verirken "Barcelona ilk yarıda zorlandı. Yamal kötü başladı ama sonrasında kendine geldi" yorumu yapıldı. El Mundo Deportivo, "Barcelona'dan spektaküler geri dönüş. İkinci yarıdaki yüksek kalitedeki futbol sonucu getirdi" ifadeleri kullanıldı. Sport gazetesi de maçı Yamal üstünden okurken "Lamine'in ikinci yarıdaki süper dönüşü ile Barcelona İstanbul'u fethetti" sözleriyle maçı paylaştı. As ise "Barcelona ikinci yarıda açıldı. Herkes Lamine Yamal'a teşekkür etmeli. 5 dakikada iki asist yaptı, Barcelona'yı Türkiye'den galibiyetle geri getirdi" diyerek maçı özetledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yamal'a 15 dakika yetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA