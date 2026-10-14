Barcelona'nın İstanbul'da aldığı galibiyet, İspanyol basınında 'normal' bir skor olarak yorumlandı. Marca, "Yamal'a 15 dakika yetti" başlığını verirken "Barcelona ilk yarıda zorlandı. Yamal kötü başladı ama sonrasında kendine geldi" yorumu yapıldı. El Mundo Deportivo, "Barcelona'dan spektaküler geri dönüş. İkinci yarıdaki yüksek kalitedeki futbol sonucu getirdi"
ifadeleri kullanıldı. Sport gazetesi de maçı Yamal üstünden okurken "Lamine'in ikinci yarıdaki süper dönüşü ile Barcelona İstanbul'u fethetti" sözleriyle maçı paylaştı. As ise "Barcelona ikinci yarıda açıldı. Herkes Lamine Yamal'a teşekkür etmeli. 5 dakikada iki asist yaptı, Barcelona'yı Türkiye'den galibiyetle geri getirdi"
diyerek maçı özetledi.
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Mete Efendioğlu - Editör