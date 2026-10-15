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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:27

1. Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasının açılış maçında cumartesi günü oynanacak Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesini hakem Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

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AA
1. Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı!
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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

17 Ekim Cumartesi:

16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kaan Çalışkan

19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor: Süleyman Bahadır

18 Ekim Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Turgut Doman

16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: Asen Albayrak

19.00 İstanbulspor-Antalyaspor: Burak Demirkıran

19 Ekim Pazartesi:

17.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş

17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Melek Dakan

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969: Burak Kamalak

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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1. Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı!
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