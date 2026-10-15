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Giriş Tarihi: 16.10.2026 01:03

Amir Murillo: “Bütün olarak oynadık”

Amir Murillo, Beşiktaş’ın Hoffenheim’i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Amir Murillo: Bütün olarak oynadık
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Amir Murillo, Beşiktaş'ın Hoffenheim'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Amir Murillo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bugün 3 puan için çok mutluyuz. Bireysel olarak ve takım performansımız çok bütün bir haldeydi, bütün olarak oynadık. Elimizden geleni yaptık ve attığımız goller de maç içerisinde yaptıklarımızın sonucu oldu. Daha önce de söylediğim gibi, bu takım olarak yaptıklarımızın sonucu. Ben de elimden geleni yapıyorum. Bugün kazanmayı çok istedik ve kazandık. Bu şekilde devam etmek ve takıma yardımcı olmak istiyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Amir Murillo: “Bütün olarak oynadık”
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