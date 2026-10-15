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Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:12

Bursaspor, Muğlaspor'u farklı geçti

Bursaspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Muğlaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

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AA
Bursaspor, Muğlaspor’u farklı geçti
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yendi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Dk. 72 Bilal Ceylan), Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Dk. 72 Avramovski), Ali Kaan Güneren, Çelhaka (Dk. 72 Camaj), Ahmet Emin Engin, Diarra, Osundina (Dk. 62 Poyraz Yıldırım), Yasin Uzunoğlu (Dk. 46 Sissoko)

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Elitim, Halil Akbunar (Dk. 64 Hüseyin Maldar), Lincoln Henrique, Iheanacho (Dk. 84 Baran Başyiğit), Eyüp Akcan (Dk. 74 Baker), Boutrah (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Zeki Yavru), Barış Gök

Goller: Dk. 58 ve 79 Iheanacho, Dk. 83 Hüseyin Maldar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Yasin Uzunoğlu, Dk. 53 Çelhaka, Dk. 90 Mago (Muğlaspor), Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Bursaspor, Muğlaspor'u farklı geçti
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