Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | KuPS-Trabzonspor Konferans Ligi maçı! Thomas Reis'in 11 tercihi belli oldu...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:31 Son Güncelleme: 15.10.2026 18:34

CANLI | KuPS-Trabzonspor Konferans Ligi maçı! Thomas Reis'in 11 tercihi belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'nde perde açılıyor. Temsilcimiz Trabzonspor, ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopion ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin, zorlu mücadele öncesindeki ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

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CANLI | KuPS-Trabzonspor Konferans Ligi maçı! Thomas Reis’in 11 tercihi belli oldu...
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopion ile kozlarını paylaşıyor.

Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalıyor.

İLK 11'LER

KuPS Kuopion XI: Kreidl, Nuhu, Pennaen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen

Trabzonspor XI: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Melih, Aral Şimşir, Ozan, Salah(K), Onuachu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, lig aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

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THOMAS REIS İLE 2'DE 2

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.

Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopion maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞATI DA SONLANDIRMAK İSTİYOR

Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#THOMAS REİS #SÜPER LİG #UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR

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CANLI | KuPS-Trabzonspor Konferans Ligi maçı! Thomas Reis'in 11 tercihi belli oldu...
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