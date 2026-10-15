CANLI | KuPS-Trabzonspor Konferans Ligi maçı! Thomas Reis’in 11 tercihi belli oldu...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopion ile kozlarını paylaşıyor.
Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalıyor.
İLK 11'LER
KuPS Kuopion XI: Kreidl, Nuhu, Pennaen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Melih, Aral Şimşir, Ozan, Salah(K), Onuachu
THOMAS REIS İLE 2'DE 2
Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.
Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopion maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.
AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞATI DA SONLANDIRMAK İSTİYOR
Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.
En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.