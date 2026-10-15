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Giriş Tarihi: 16.10.2026 02:05

Christian Ilzer: "Bu mağlubiyet tesadüf değil"

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Hoffenheim'da teknik direktör Christian Ilzer, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

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AA
Christian Ilzer: Bu mağlubiyet tesadüf değil
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Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Avusturyalı teknik direktör, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok iyi bir Avrupa takımına karşı oynadıklarının altını çizen Ilzer, "Çok üzgünüz. Yine mağlubiyet aldık. Derine atılan toplar, ekip ruhunu maçta gösteren, bireysel oyuncuların çok iyi olduğu bir takım gördük. İkinci yarı stabilize olamadık, kontrataktan gol yedik. Bu mağlubiyet tesadüf değil. Yapmamız gereken çok iş var. Öne geçebilirdik, beraberlik golünü de atabilirdik ama çok üzgünüz, yine başaramadık. Bazı konularda iyileşmemiz gerekiyor, bunu biliyoruz." dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Christian Ilzer: "Bu mağlubiyet tesadüf değil"
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