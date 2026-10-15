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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:37 Son Güncelleme: 15.10.2026 16:44

Fatih Karagümrük'te Stanojevic dönemi sona erdi!

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Stanojevic'le yollarını ayırdı.

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AA
Fatih Karagümrük’te Stanojevic dönemi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fatih Karagümrük'te Stanojevic dönemi sona erdi!
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