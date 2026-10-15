Junior Olaitan: “Bu bir takım ürünü”

Junior Olaitan, Beşiktaş'ın Hoffenheim'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Junior Olaitan: "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz.

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Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim ama bu takım ürünü. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör