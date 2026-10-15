Mardin 1969 Spor, Karagümrük’ü tek golle devirdi!

Maça etkili başlayan ve üst üste gol pozisyonuna giren ev sahibi takım, 10'uncu dakikada Zdravko Dimitrov'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda da karşılıklı ataklara rağmen gol sesi çıkmayınca ev sahibi takım, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mardin 1969 Spor, geride bıraktığı 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 18 puanla grupta 5'inci sıraya yükseldi.

Fatih Karagümrük ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 13 puanda kald

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı,Oğuzhan Yazır

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar

Gol: Dk. 10 Dimitrov (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir (Mardin 1969 Spor), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör