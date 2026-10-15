Montella’ya plaketli veda

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
, görevine son verilen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
ile makamında bir araya gelerek vedalaştı. Riva'daki görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Başkan görüşmenin ardından İtalyan hocaya, Dünya Kupası biletinin alındığı Kosova maçının ardından kendisinin Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye etti. bu arada TFF yönetimi görev dağılımı yaptı. Mecnun Otyakmaz'dan boşalan 1. Başkan Vekilliğine İbrahim Özbay getirildi. 14 kişi olması gereken yönetim kurulu 10 kişiden oluştu.
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Mete Efendioğlu - Editör