Önder Özen: Kalitemizle kazandık!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Önder Özen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hoffenheim geçen sene PPDA rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. 19 bin Türk vatandaşın bilet aldığını öğrendik. Bu galibiyeti önce onlara, sonra İstanbul'da sel durumunu yaşayan, felaketi yaşayan yurttaşlarımıza ve sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek isterler oyuncularımız.

"GALİBİYETİN MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADIK"

Tam şu an mutlu değilim, çünkü fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz şu anda içeride sedyede yatıyor. Biraz sonra ambulansla hastaneye kaldıracağız. Onun rahatsızlığından dolayı galibiyetin mutluluğunu yaşayamadık, yaşamayalım da zaten. Önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. Bütün takım onu düşünüyor. Belki burada kalma ihtimali var.

"SERDAL ADALI VE YÖNETİMİN ESERİ"

Bu takım bizden çok Serdal Adalı ve yönetim kurulunun eseridir. Bize bazı olanaklar verdiler, biz de onları kullanmaya çalıştık. Serdal Adalı, bizim bulunduğumuz sınıra müdahale edilmesine hiçbir zaman izin vermedi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sayın Başkan bize sadece destek verdi. Benim yaptığım görevdeki insanlar engelle karşılaşıyor, ben karşılaşmadım. Ben müteşekkirim."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör