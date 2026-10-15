Samsunspor’da Nenad Bjelica imzayı attı!

Samsunspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Teknik Direktör Nenad Bjelica yer aldı.

Teknik direktörün başarısını sadece elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmediklerini söyleyen Fuat Çapa, "Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz. Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz" dedi.



NENAD BJELICA: "SAMSUNSPOR'DAN TEKLİF ALDIĞIMDA HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM"

Samsunspor ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nenad Bjelica, "Samsunspor gibi köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Kariyerim boyunca yaklaşık 10 farklı ülkede çalışma fırsatı buldum. Farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandım. Görev yaptığım her kulüpte hedeflerimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Göreve başlamadan önce takımımızı detaylı şekilde analiz ettim. Kadromuzda önemli bir kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım" diye konuştu.



"ÖNCELİKLİ HEDEF, OYUNCULARA ÖZ GÜVEN KAZANDIRMAK"

Kulübün hedefleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Bjelica, "Sezon sonuna kadar ulaşmak istediğimiz belirli hedeflerimiz bulunuyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak bir anlayışla çalışması gerekiyor. Öncelikli amacımız oyuncularımıza öz güven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun bir çalışma sürecine ihtiyacımız var. Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum. Teknik ekibimle birlikte Samsunspor'un başarısı için tüm bilgi birikimimizi, tecrübemizi ve enerjimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan 55 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde sırasıyla FC Lustenau, WAC - St. Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor ve Union Berlin'i çalıştırdı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör