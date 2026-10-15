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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:42

Sivasspor yağmur altında çalıştı!

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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İHA
Sivasspor yağmur altında çalıştı!
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında sahasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Sivasspor ile Sarıyer arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SMS GRUP SARIYER #İSMET TAŞDEMİR #SARIYER #SİVASSPOR
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Sivasspor yağmur altında çalıştı!
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