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Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:00 Son Güncelleme: 15.10.2026 13:16

Son dakika haberi: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Son dakika haberi: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Son dakika haberi: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!
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