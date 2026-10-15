Son dakika haberi: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.



Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın



20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik



17 Ekim Cumartesi



13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu



16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses



16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün



19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay



18 Ekim Pazar



13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail



16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu



19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen



19 Ekim Pazartesi



20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör