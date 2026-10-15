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Giriş Tarihi: 15.10.2026 20:47 Son Güncelleme: 15.10.2026 20:53

SON DAKİKA! Hoffenheim – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kartal, Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11’ler belli oldu.

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SON DAKİKA! Hoffenheim – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

11'LER

Hoffenheim XI: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Avdullahu, Burger, Kramaric, Daghim, Hozek, Asllani.

Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattra, Ndidi, İlhan, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh.

CERNY VE VLAHOVIC FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor. Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Dusan Vlahovic de Hoffenheim maçının kadrosunda yer almadı.

HOFFENHEİM'DA TANIDIK BİR YÜZ: OZAN KABAK

Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor. Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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SON DAKİKA! Hoffenheim – Beşiktaş maçı! İlk 11’ler belli oldu
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