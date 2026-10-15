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Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:04

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak.

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AA
Süper Lig’de 8. haftanın perdesi yarın açılacak! İşte program...
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Süper Lig'de 8.hafta başlıyor. Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak! İşte program...
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