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Giriş Tarihi: 15.10.2026 19:30

Thomas Reis: Her oyuncumuz hazır

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Konferans Ligi'nin ilk haftasında oynayacakları KuPS Kuopion maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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Thomas Reis: Her oyuncumuz hazır
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Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında deplasmanda oynanacak KuPS maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER OYUNCUMUZ HAZIR"

"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."

MUHAMMED SALAH SÖZLERİ

"Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#THOMAS REİS #KONFERANS LİGİ #UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #SALAH
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Thomas Reis: Her oyuncumuz hazır
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