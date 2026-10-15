Thomas Reis’tan galibiyet ve Onuachu açıklaması!

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde alınan KuPS Kuopion galibiyetinin ardından konuştu.
"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"
Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Thomas Reis, "Her maç zordur ve her maç önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Takımındaki oyuncuların bireysel kalitesine dikkat çeken Reis, "Kadromuzdaki isimleri görünce gerçekten burada önemli kalite var diyorsunuz. Savunma ve hücumda birlikte hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kaliteyi görüyorsunuz. Şu anda her şey iyi gidiyor, bizim için mutluluk verici. Ama penaltı gol olsa farklı olabilirdi, bunu da not almamız gerekiyor." dedi.
"UMARIM KISA SÜREDE GERİ DÖNER"
Paul Onuachu'nun sakatlığından dolayı üzgün olduğunu belirten Thomas Reis, Nijeryalı golcünün kısa sürede takıma dönmesini umduğunu söyledi.
Reis, "Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol attı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil, bahane üretemeyiz. Sakatlıklar başka oyuncular için fırsat. Umarım çok uzun sürmeyecek ve kısa sürede aramıza katılacak." şeklinde konuştu.