Thomas Reis’tan galibiyet ve Onuachu açıklaması!

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Thomas Reis, "Her maç zordur ve her maç önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.