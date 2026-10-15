Thomas Reis’tan Muhammed Salah açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopion maçı öncesi konuştu.

Thomas Reis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler.

MUHAMMED SALAH SÖZLERİ

Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim.

İki oyuncumuz ligde listede değiller, kendilerini kullanamıyoruz. Her ikisi de çok iyi oyuncular. Bugün de kendilerini gösterebilmeleri için iyi bir fırsat. Oyunumuz için önemli olacaklardır ve bunu da sahada göstereceklerdir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör