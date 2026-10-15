Trabzonspor’un Avrupa’da galibiyet hasreti sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında 805 gün sonra kazandı.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İsviçre temsilcisi St. Gallen'e kendi evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a sahasındaki ilk maçta 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetti.

Ferencvaros karşısında turu geçemeyerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, Finlandiya temsilcisi karşısında 4-2 galip gelerek Avrupa'da 805 günlük özleme son verdi.

THOMAS REIS İLE İLK GALİBİYET

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki başarısını Avrupa kupalarına da taşıdı.

Reis yönetiminde Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, KuPS Kuopio takımını da yenerek son 3 resmi maçını kazanma başarısı gösterdi.

ONUACHU'NUN TALİHSİZLİĞİ

Trabzonspor'da Paul Onuachu, gol attıktan sonra sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan bordo-mavili futbolcu, golün ardından sakatlandı ve yerini 9. dakikada Dju'ya bıraktı.

Öte yandan, maçın son bölümünde Türk bayrağı ile sahaya giren ve Onana'ya sarılan bir taraftar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha dışına çıkartıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör