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Giriş Tarihi: 16.10.2026 00:57

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta 8 maçla tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası, 8 maçla sona erdi.

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AA
UEFA Konferans Ligi’nde ilk hafta 8 maçla tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Kauno Zalgiris'i 4-0 yenen Brighton, ilk haftayı averajla zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise ilk hafta sonunda üçüncü sırayı aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2

Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0

Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0

Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0

Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0

Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta 8 maçla tamamlandı
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