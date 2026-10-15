UEFA Konferans Ligi’nde ilk hafta 8 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Kauno Zalgiris'i 4-0 yenen Brighton, ilk haftayı averajla zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise ilk hafta sonunda üçüncü sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2
Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0
Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0
Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0
Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0
Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1