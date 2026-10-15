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Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:27

UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlar oynandı!

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu 10 müsabakayla start verdi.

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AA
UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlar oynandı!
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UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 10 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0

Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1

Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4

Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1

Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2

Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0

Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #KUPS KUOPİO
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlar oynandı!
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