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Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:12

Vincenzo Italiano Salih Özcan’ın 11’de yer almama sebebini açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Vincenzo Italiano Salih Özcan’ın 11’de yer almama sebebini açıkladı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim maçı öncesi konuştu.

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İki takım da iyi baskı yapan takımlar. Bugünkü maçta çok fazla ikili mücadele göreceğiz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor, çok fazla koşmalıyız. Toplu ve topsuz birebirlerde çok iyi olmamız gerekiyor. Topsuz oyunda dikkatli olmamız, toplu oyunda ise kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bence bunlar bugün önemli olacak. Zor bir maç olacak, çok dikkatli olmamız gereken bir maç bizi bekliyor.

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Bu teknik ya da taktik bir durum değil. Ndidi'yi de işin içine katmamız gerekiyor, dakika almayı hak ediyor. O yüzden süre verdim. Salih de bu sezon çok fazla maç oynadı ve önümüzde de çok maç var. O yüzden Ndidi'ye forma verdim. Ndidi yüksek seviye, iyi bir oyuncu. Bugün de süre alması gerekiyor. İyi işler yapacağını düşünüyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Vincenzo Italiano Salih Özcan’ın 11’de yer almama sebebini açıkladı!
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