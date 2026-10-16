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Giriş Tarihi: 16.10.2026

Art Arda gururlandık

Sahada Arda Güler, Real Madrid’in tarihi galibiyetine 2 asistle damga vurdu. Kenarda da Arda Turan, Shakhtar’ın başında Devler Ligi’nde ilk galibiyetine ulaştı

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Art Arda gururlandık
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Real Madrid'in, Roma'yı 4-3 yendiği tarihi dönüşte geceye Arda Güler damga vurdu. Skor 3-1'ken 59'da oyuna giren milli oyuncu, 2 asistin yanı sıra 1 golün de hazırlayıcısı oldu.
Arda'dan Avrupa övgüyle bahsetti.
MARCA (İSPANYA): Arda'nın sol ayağı devreye girdi ve 3 mucizeyi başlattı.
AS (İSPANYA): Sahalarda görülmeyen sol ayağıyla fark yarattı.
TUTTOSPORT (İTALYA): Yaptığı 2 asist övgüye değerdi.
CORRIERE DELLA SERA (İTALYA): Real'e yeniden hayat verdi.

AYNI STATTA AYNI SKORLA
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, AEK'yi 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti. 39 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde önemli başarıya imza attığı Stamford Bridge'de 12 yıl sonra bu kez hoca olarak kazandı. Atletico Madrid formasıyla 2014'te Chelsea'ye gol atarak Devler Ligi finaline yükselen Turan, aynı statta aynı skorla 12 yıl sonra yeni bir başarıya ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ARDA GÜLER #ARDA TURAN
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