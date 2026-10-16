Avrupa’nın kralı!

Muhammed Salah, KuPS karşısında da ağları bulurken Avrupa'da tarih yazmaya devam etti. Mısırlı futbolcu; kariyerinde 108 Şampiyonlar Ligi maçında 54 gol, 39 Avrupa Ligi mücadelesinde 11 gol attı. Bordo-mavili forma ile kariyerindeki ilk Konferans Ligi karşılaşmasına çıkan Muhammed Salah, KuPS ağlarını da sarsarak kariyerinde bir yeniliğe de imza attı ve kulüpler bazında 3 Avrupa organizasyonunda da skor üretti. Onuachu'ya da asist yapan oyuncu, Gakpo ve Götze ile birlikte 3 turnuvada birden gol-asist katkısı veren 3. oyuncu oldu.

KALİTEMİZİ GÖSTERDİK

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetten dolayı takımını kutlayıp şöyle konuştu: "Çok kolay değildi burada kazanmak. Kadromuzu görünce önemli kalite var diyorsunuz, bireysel kaliteyi de görüyorsunuz. Onuachu için şanssız bir sakatlık oldu ama bahane üretemeyiz. Kısa bir sürede geri dönecektir. Artık Beşiktaş maçına odaklanacağız. Bu tür maçlarda galip gelmek daha fazla öz güvenli olmanızı sağlıyor. En iyimizi vermeye çalışacağız."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör