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Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:19

Chelsea'de Reece James ameliyat oldu!

Premier Lig devi Chelsea'nin kaptanı Reece James dizinden ameliyat edildi.

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AA
Chelsea’de Reece James ameliyat oldu!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı.

Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İNGİLTERE PREMİER LİG #PREMİER LİG
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Chelsea'de Reece James ameliyat oldu!
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