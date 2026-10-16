Çorum FK, Rizespor’u geriden gelerek mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'de 8.hafta heyecanı başladı. Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri; 38.dakikada Cengiz Ünder ve 80.dakikada Moukoko kaydetti. Rizespor'un tek sayısı ise 32.dakikada Laçi'den geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 13'e yükseltirken, Rizespor 10 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9.haftasında Çorum FK, Göztepe'ye konuk olacak. Rizespor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.