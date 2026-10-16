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Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:59

Erzurumspor FK ile Eyüpspor ilk randevuda

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın (17 Ekim cumrartesi günü) Eyüpspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, rakibiyle ilk kez rakip olacak.

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İHA Futbol
Erzurumspor FK ile Eyüpspor ilk randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde mavi-beyazlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet,6 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK ligde son oynadığı maçta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalırken, Eyüpspor ise sahasında Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.



REKABETTE EYÜPSPOR ÜSTÜN

Erzurumspor FK ile Eyüpspor daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 3'ünü Eyüpspor kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bir mücadeleyi ise Erzurumspor FK kazandı. İki takım arasındaki 6 maçta Eyüpspor rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Erzurumspor FK 3 gol kaydetti.

ERZURUM'DAKİ MAÇLARDA DA EYÜPSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Eyüpspor 2 galibiyet elde ederken, 1 mücadele beraberlikle tamamlandı. Erzurum'da oynanan söz konusu maçlarda ev sahibi ekip Eyüpspor filelerine 1 gol gönderirken, İstanbul temsilcisi 6 golle karşılık verdi.

EYÜPSPOR'DA ABDULLAHI CEZALI

Karşılaşma öncesinde Eyüpspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Ahmed Abdullahi, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erzurumspor FK'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

ERDEM MERTOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Erzurumspor FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERZURUMSPOR FK #EYÜPSPOR

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Erzurumspor FK ile Eyüpspor ilk randevuda
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