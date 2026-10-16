Galatasaray ile Gençlerbirliği ligde 101. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
101. RANDEVU
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.
7 MAÇINDA 5'İNDE GOL YEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ VICTOR OSIMHEN
Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.
LUCAS TORREIRA VE LESLEY UGOCHUKWU CEZALI
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde 2 futbolcunun cezası bulunuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.
Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.
REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.