Galatasaray ile Gençlerbirliği ligde 101. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.



101. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.



DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.



7 MAÇINDA 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.