Galatasaray kafilesi Ankara’ya geldi!

Galatasaray kafilesi, yarın oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya ulaştı.
Sarı-kırmızılı kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde toplanan taraftarlar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.