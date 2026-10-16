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Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:22

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı farkı!

Galatasaray, deneyimli yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın olmadığı maçlarda, savunma anlamında sorun yaşıyor. İşte dikkat çeken tablo...

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Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı farkı!
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Barcelona maçında yedek soyunup formasını İsmail Jaboks'a kaptıran Abdülkerim Bardakcı'nın değeri bir kez daha anlaşıldı.

5 yıldır savunmanın tandeminde başarıyla mücadele eden, A Milli Takım'a kadar yükselen 32 yaşındaki stoperin forma giymediği 3 Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı takım kalesinde toplamda 12 gol yedi ve bu da maç başına 4 gole denk geldi.

Zaman zaman eleştirilse de Abdülkerim'in geçen sezon oynadığı 11 karşılaşmada ise Galatasaray, ağlarında 15 gol görürken bu karne maç başına 1.3 oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı farkı!
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