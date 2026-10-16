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Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:46

Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

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AA
Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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