Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.