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Giriş Tarihi: 16.10.2026 21:11

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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AA
Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!
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Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idmanın ikinci bölümünde çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynandı. Antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

3 EKSİK VAR

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri devam eden Adama Traore, Kevin Rodrigues ve Pedro Pereira'nın maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #GALATASARAY
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Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı!
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