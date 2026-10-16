Iheanacho coştu, Bursaspor kazandı

TRENDYOL
1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten mücadelede yeşil-beyazlılar ikinci yarıda gol yağdırdı. Timsahlar'ın galibiyet gollerini 58 ve 79. dakikalarda Kelechi Iheanacho ile 83'te Hüseyin Maldar kaydetti.
Bursaspor 22 puanla lider Kayserispor'un 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Diğer sonuçlar:
Mardin 1969-F.Karagümrük: 1-0, Manisa FK-Esenler Erokspor: 1-1.
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Mete Efendioğlu - Editör