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Giriş Tarihi: 16.10.2026

Iheanacho coştu, Bursaspor kazandı

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Iheanacho coştu, Bursaspor kazandı
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TRENDYOL 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten mücadelede yeşil-beyazlılar ikinci yarıda gol yağdırdı. Timsahlar'ın galibiyet gollerini 58 ve 79. dakikalarda Kelechi Iheanacho ile 83'te Hüseyin Maldar kaydetti. Bursaspor 22 puanla lider Kayserispor'un 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Diğer sonuçlar: Mardin 1969-F.Karagümrük: 1-0, Manisa FK-Esenler Erokspor: 1-1.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Iheanacho coştu, Bursaspor kazandı
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