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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:40

Okan Buruk, Galatasaray ile ligde 150. maçına çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı-kırmızılıların başında Trendyol Süper Lig'de 150. maçına çıkacak.

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İHA
Okan Buruk, Galatasaray ile ligde 150. maçına çıkacak
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, bu müsabakayla birlikte kulüp tarihinde önemli adım atacak. Buruk, Başkent deplasmanındaki maçla birlikte Galatasaray'ın başında 150. lig müsabakasını oynayacak.

149 MAÇTA 118 GALİBİYET

Okan Buruk, Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla çıktığı 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Buruk, ayrıca Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.
Bu dönemdeki 2 hükmen galibiyet bu listeye eklenmedi. Galatasaray, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonun geri kalanında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK müsabakalarını hükmen 3-0 kazandı.

LİGDE ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

2022 yılında takımın başına geçen 52 yaşındaki teknik direktör, sarı-kırmızılılarla birlikte birçok başarıya imza attı. Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonlukla Teknik Direktör Fatih Terim'in ligde art arda şampiyonluk serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, bu sezon Terim'i geçmek için mücadele ediyor.

Buruk, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluklarının yanı sıra, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa kazandı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A KARŞI 14 GALİBİYET ALDI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar elde etti. Söz konusu dönemde 3 takımla ligde 25 kez oynanan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 6'sından da beraberlikle ayrıldı. Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, Beşiktaş'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve Trabzonspor'a karşı da 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Okan Buruk, Galatasaray ile ligde 150. maçına çıkacak
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