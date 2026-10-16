Rus heyetinden, Dursun Özbek’e ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette bulundu. Ziyarette Rusya İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, büyükelçilik yetkilileri ile Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da yer aldı.

Başkan Dursun Özbek ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükelçiye teşekkür ediyorum bu nezaket ziyareti için. Kulübümüze ve Aleksey'e duyduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aleksey transferi bize yaklaşık 20 milyondan fazla Rusya'da taraftar kazandırmıştır. Ülkeler arasındaki ilişkiye de destek veren bu transfer Galatasaray'a hayırlı olsun. Çok önemli bir futbolcu. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Büyükelçiyi de Ankara'da ziyaret edeceğim. Aleksey ile beraber gitmek üzere iadeiziyarette bulunacağım" dedi.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin ise Türkiye'nin çok güçlü ve tanınmış kulübünü ziyaret ettiği memnuniyet duyduğunu belirterek, "Üstelik şu anda Rus oyuncumuz Aleksey Batrakov'un da burada oynadığını biliyorsunuz. Hem Rusya'da hem de Türkiye'de çok popüler olan futbol gibi bir spor dalında bizi bir araya getiren ortak bir değerimizin olması bizi mutlu ediyor. Zaferlere ihtiyacımız var. Bence bu zaferler kaçınılmaz olacak" diye konuştu.

Aleksey Batrakov da böyle önemli bir buluşmaya davet edildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Galatasaray'a katkı sağlamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Görüşmede karşılıklı hediye takdimi yapıldı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör