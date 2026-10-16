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Giriş Tarihi: 16.10.2026 12:43

Samsunspor'da Bjelica ile birlikte yüzler gülüyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile hazırlanan Samsunspor'da futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkat çekti.

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İHA
Samsunspor’da Bjelica ile birlikte yüzler gülüyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Ligde üst üste çıktığı 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda futbolcuların ve teknik heyetin neşeli halleri objektiflere yansıdı. Futbolcular, yaptıkları her olumlu hareketin ardından birbirlerini tebrik ederken, bu anlara zaman zaman teknik heyet de katıldı.

Ligde son sıralara gerileyen Samsunspor, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG #SAMSUNSPOR
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Samsunspor'da Bjelica ile birlikte yüzler gülüyor
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