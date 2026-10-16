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Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:47

TFF'den sel felaketi sonrası saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

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AA
TFF’den sel felaketi sonrası saygı duruşu kararı!
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TFF'den bu hafta yapılacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu kararı çıktı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarımız nedeniyle 16 Ekim-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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TFF'den sel felaketi sonrası saygı duruşu kararı!
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