Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde gol yollarında zorlanmıyor

UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gol yollarında başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Bu sezon ligde 7 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandıran bordo-mavililer, Avrupa kupalarında da 3 maçta 4 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, 10 resmi maçta 20 gol atarak 2 gol ortalamasıyla söz konusu dönemi tamamladı.

REIS İLE 3 MAÇTA 11 GOL

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimliğe büründü.

Bordo-mavililer, Reis yönetimindeki 3 maçta galip gelerek 11 gol atmayı başarırken 3,7 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

10 RESMİ KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü hafta Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti. Beşinci hafta da TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, 7. hafta Samsunspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

İç sahada 3 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken 3,7 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise 4 maçta 5 gol ile 1,25 gol ortalaması elde etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetler alan Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ne gollü başlangıç yaptı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör