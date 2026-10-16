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Giriş Tarihi: 16.10.2026 14:19

Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da tenik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollar ayrıldı.

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AA
Ümraniyespor’da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Ümraniyespor'da Tayfun Rıdvan Albayrak dönemi sona erdi!
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