Wilfried Singo’nun sahalara döneceği maç belli oldu!

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Yarın (17 Ekim cumartesi günü) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor.

Ugochukwu beklentinin çok gerisinde kaldı. 2004'lü Fransız oyuncunun yerine devre arası için arayışlar başladı



G.Saray'ın bu sezonki ilk transferi Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollar ayrılacak. Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004'lü orta saha için sezon sonu beklenmeyecek. Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada forma giydi. Kontratında 26.6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 22 yaşındaki yetenek, 20 maçı tamamladığında şart devreye girecekti. Kadro planlamasında yer edinemeyen Ugochukwu'nun takımda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ocak ayına kadar tüm maçlarda oynasa bile toplamda 19 müsabaka yapacak ve oyuncuya 'bay bay' denilecek. +4 kontenjanı boşalacak G.Saray, eski Trabzonlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör